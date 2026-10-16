Nombran a Chucho Nader coordinador del PAN para Tampico

Al priorizar el bienestar de las familias, dejando en claro que Acción Nacional es garantía, Jorge Romero, dirigente del panismo en México, visitó Tampico.
El dirigente resaltó los valores y el trabajo de quienes luchan desde su trinchera bajo las siglas del partido.
Además, entregó la coordinación municipal por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad a Jesús Nader, perfilándose el movimiento político rumbo al proceso de 2027.
Jesús Nader, exalcalde y actual legislador federal, dijo por su parte que habrá de luchar en defensa de la patria y la familia, buscando la recuperación política de Tampico, Tamaulipas.
“Valoro y tomo con mucha responsabilidad el nombramiento de coordinador de la ‘Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad’ que me han entregado; lo asumo por el amor que le tengo a Tampico y el cariño que siento por nuestra gente; y lo acepto porque este es el camino correcto para reconstruir en unidad, todo lo que las familias de Tampico han perdido: la confianza en quienes deberían velar por el bienestar de todas y todos los tampiqueños”, sostuvo.
El evento congregó a exfuncionarios municipales, líderes de diversos sectores y representantes de los comités directivos estatales y nacionales del partido.
Durante el acto, Jorge Romero entregó de igual manera nombramientos a los coordinadores de los municipios de González y Aldama, asignados a Ada Gabriela Verlage Friedman y Alejandro García Barrientos, respectivamente.
A la entrega de nombramientos asistieron también la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez; el diputado local Pepe Schekaiban; el regidor de Tampico, Mon Marón; y el secretario general del partido en la entidad, César Augusto Verástegui.