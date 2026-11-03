No me descarto para elección del 2028: Carlos Canturosas

Carlos Canturosas Villarreal reiteró su convicción de continuar sirviendo a Tamaulipas desde la diputación federal, aunque no se descartó para el 2028

El diputado federal por Nuevo Laredo, Distrito 01, Carlos Canturosas Villarreal, afirmó que su prioridad es concluir su encargo en el Congreso de la Unión hasta el 30 de octubre de 2027, aunque no descarta una aspiración para el 2028 para servir a Tamaulipas.

Entrevistado en el Congreso de la Unión sobre su futuro político, el legislador recordó que cuando ha tenido cargos públicos le gusta concluirlos, como lo hizo cuando fue alcalde de Nuevo Laredo, a pesar de tener invitaciones para ser diputado local o buscar otra posición.

“Ahora estoy esperando cualquier indicación del partido, pero si me preguntas a mí, a mí me gustaría terminar mi diputación federal aquí en el Congreso de la Unión hasta el 30 de octubre del 2027. Vamos a ver qué pasa después, porque después obviamente viene el 2028 que a muchos les interesa”, expresó.

Señaló que el tema del 2028 no le es ajeno y que le gustaría tener alguna aspiración. “No lo niego y voy a esperarme. Afortunadamente tenemos en Morena un mecanismo que es escuchar a la gente, que la gente se manifieste a través de las encuestas y en las encuestas yo estoy bien posicionado entre los varones, entre los caballeros”.

“Pues tampoco me sería ajeno participar, no cierro esa puerta, no la anticipo tampoco, no me descarto. Voy a dejar que el tiempo tenga su paso natural, no antes ni después, pero es un tema que no me es ajeno y sin duda alguna servir a Tamaulipas sería una gran satisfacción personal, poderlo servir, contribuir a que el estado esté mejor y sigan mejorando las cosas”, puntualizó.

El Partido Verde lo impulsó desde el inicio

Canturosas Villarreal explicó su relación con el Partido Verde Ecologista de México y la coalición gobernante.

Señaló que aunque es militante y consejero de Morena, está en la bancada del Verde junto a otros tres diputados federales de Tamaulipas por un acuerdo nacional entre los tres partidos de la coalición, ya que fue el Verde quien lo sigló y lo registró como candidato.

Dijo estar sumamente agradecido con el Partido Verde, con Jorge Emilio González, Arturo Escobar y con el dirigente estatal en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, por abrirle la puerta, registrarlo y acompañarlo políticamente, con propaganda y económicamente en campaña.

“Sería un mal agradecido si no lo reconociera, yo soy de Morena pero también debo ser muy agradecido con el Partido Verde”, expresó.

Afirmó que sería impensable sacar las reformas constitucionales que requieren dos terceras partes sin el acompañamiento del Verde y del PT, pues Morena solo no podría.

“La coalición ha tenido un efecto benéfico electoral y para la gobernabilidad al permitir conformar mayorías calificadas y llevar a cabo los planes legislativos y promesas de campaña de la Presidenta de la República”.

Reiteró su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien apoyó desde que era senador y a quien seguirá apoyando hasta el último día de su gestión, convencido de que está haciendo un gran trabajo por Tamaulipas, trabajando de la mano con la Presidenta de la República.