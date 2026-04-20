Niño lucha por su vida tras atropello; piden apoyo

Un menor de 8 años de edad, identificado como Erik, permanece en estado delicado tras sufrir un accidente en la ciudad de Valle Hermoso, lo que ha generado un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para cubrir los gastos de su atención médica.
Los hechos se registraron el pasado lunes, cuando el niño se encontraba jugando en su bicicleta y fue atropellado por un motociclista, quien presuntamente se deslindó de la responsabilidad tras el incidente.
Debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas un daño severo en el intestino, el menor fue trasladado de urgencia a Reynosa, donde actualmente recibe atención médica en el Hospital Materno Infantil.
El niño ya fue sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, su estado de salud continúa siendo delicado y requiere medicamentos especializados, lo que ha generado una carga económica significativa para su familia.
Ante la falta de r
La familia del menor permanece en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Reynosa, ubicado en la carretera a Monterrey, en espera de respaldo por parte de la ciudadanía.