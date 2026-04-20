Niño lucha por su vida tras atropello; piden apoyo

Erik, de 8 años, permanece delicado tras el accidente; su familia enfrenta altos costos médicos y solicita ayuda urgente de la ciudadanía

Un menor de 8 años de edad, identificado como Erik, permanece en estado delicado tras sufrir un accidente en la ciudad de Valle Hermoso, lo que ha generado un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para cubrir los gastos de su atención médica.

Los hechos se registraron el pasado lunes, cuando el niño se encontraba jugando en su bicicleta y fue atropellado por un motociclista, quien presuntamente se deslindó de la responsabilidad tras el incidente.

Debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas un daño severo en el intestino, el menor fue trasladado de urgencia a Reynosa, donde actualmente recibe atención médica en el Hospital Materno Infantil.

El niño ya fue sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, su estado de salud continúa siendo delicado y requiere medicamentos especializados, lo que ha generado una carga económica significativa para su familia.

Ante la falta de r ecursos, se solicita el apoyo de la comunidad mediante donaciones económicas, así como la difusión del caso en redes sociales para ampliar el alcance de la ayuda.

La familia del menor permanece en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Reynosa, ubicado en la carretera a Monterrey, en espera de respaldo por parte de la ciudadanía.