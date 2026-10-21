Niño hallado en Matamoros ya tiene contacto con su familia

El funcionario señaló que esta situación representa un riesgo para los derechos de la niñez, ya que los menores deben desarrollarse en condiciones adecuadas

El menor de edad que fue encontrado desorientado en calles de la Zona Centro de Matamoros y posteriormente llevado por una ciudadana a la Presidencia Municipal para solicitar apoyo ya se encuentra en contacto con su familia, informó Héctor Hugo Gutiérrez, procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros.

El funcionario explicó que, tras conocer el caso, personal de la Procuraduría intervino para resguardar al niño y garantizar su protección, mientras se localizaba a sus familiares. Señaló que, una vez que la familia se presentó, comenzaron a realizar las evaluaciones correspondientes para determinar si existen las condiciones adecuadas para su reintegración.

Reintegración familiar dependerá de las evaluaciones

Gutiérrez indicó que la entrega del menor a sus familiares dependerá de que las valoraciones resulten positivas, con el objetivo de asegurar que se encuentre en un entorno seguro y que sus derechos sean respetados.

Advierten riesgos para menores que solicitan dinero en las calles

El procurador también advirtió sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes que solicitan dinero en cruceros, comercios y otros puntos de la ciudad, algunos de ellos con cartulinas o escritos en los que manifiestan provenir de estados del sur del país y piden ayuda económica a los ciudadanos.

Explicó que, aunque muchas personas les brindan apoyo de buena fe mediante alimentos, frutas o dinero, esta práctica puede contribuir a que los menores continúen en las calles y, en determinados casos, sean utilizados por adultos para obtener ingresos.

El funcionario señaló que esta situación representa un riesgo para los derechos de la niñez, ya que los menores deben desarrollarse en condiciones adecuadas, asistir a la escuela y disfrutar de una infancia libre de explotación laboral.

Finalmente, informó que durante los recorridos y atenciones realizadas por la Procuraduría se han detectado algunos casos de adolescentes acompañados de niños que solicitan dinero en distintos sectores de Matamoros, aunque precisó que no cuentan con una cifra exacta de menores en esta condición.