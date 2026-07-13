Niño fallece en una alberca durante una celebración

El menor asistía a una reunión familiar cuando ingresó al agua sin ser visto. Paramédicos intentaron reanimarlo, pero confirmaron su fallecimiento

Un niño de seis años falleció ahogado la noche del sábado en la alberca Titanic, ubicada en la colonia Los Arcos, al poniente de Nuevo Laredo.

De acuerdo con datos preliminares, la familia asistía como invitada a una celebración conocida como "albercada" y, alrededor de las 22:00 horas, sin que sus padres se dieran cuenta, el menor ingresó al agua.

Al comenzar a buscarlo, sus familiares lo localizaron y lo sacaron de la alberca, pero ya no presentaba signos de respuesta, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, el menor fue declarado sin vida en el lugar.

Protección Civil había emitido recomendaciones preventivas

El fallecimiento ocurrió pocos días después de que la Dirección de Protección Civil y Bomberos difundiera recomendaciones para prevenir accidentes en albercas utilizadas por las familias durante la temporada de verano.

Suman cuatro fallecimientos por ahogamiento en 2026

Con este caso, Nuevo Laredo acumula cuatro personas fallecidas por ahogamiento en lo que va del año. Tres de las víctimas perdieron la vida en el Río Bravo, entre ellas un adolescente de 14 años que ingresó al cauce para refrescarse.

El menor de seis años es la cuarta víctima por ahogamiento en 2026 y la primera cuyo fallecimiento ocurre en una alberca.