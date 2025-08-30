Niño deambula solo en la madrugada y con un golpe en Tampico

El niño se encontraba empapado por la lluvia y presentaba síntomas de hipotermia, también fue atendido por una lesión en el labio inferior del lado derecho.

Un menor de edad que deambulaba solo por la madrugada en calles de Tampico fue resguardado por las autoridades.

El menor de aproximadamente tres años de edad llegó a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia López Portillo alrededor de las 04:00 horas. El empleado resguardó al niño y dio aviso a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur, quienes valoraron al menor que se encontraba empapado por la lluvia y traía una pequeña lesión en el labio inferior del lado derecho.

El niño que no fue identificado quedó a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y fue trasladado al albergue del Sistema DIF Tampico.

Aunque el menor respondió a preguntas simples como si tenía frío o hambre, no pudo explicar de dónde venía ni dar información sobre su familia.

Las autoridades investigan las causas por las que el menor se encontraba solo a altas horas de la madrugada.

Una presunta vecina de los padres del menor aseguró que sus padres fueron informados y, al revisar las cámaras de seguridad, observaron cómo logró salir de la vivienda, pero no ofreció más detalles.