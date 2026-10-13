Ninfa Cantú no se baja de la contienda por Nuevo Laredo

Tras sostener un encuentro con el mandatario estatal, la titular de Economía analiza su aspiración de cara al cierre de registros.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, evitó cerrar la puerta a una posible candidatura en Nuevo Laredo y aseguró que todas y todos deben tener las mismas condiciones para participar.

"Yo creo que todos los compañeros, compañeras tienen derecho y todos debemos de tener las mismas oportunidades", declaró al ser cuestionada por los registros de otros aspirantes.

Afirmó que por ahora está concentrada en su función dentro del gabinete estatal y en concretar nuevas inversiones para Tamaulipas.

"Estoy muy contenta aquí como secretaria de Economía, estoy muy enfocada en este tema y todavía traemos muchas inversiones", dijo, sin poner fecha a una eventual renuncia.

La funcionaria reconoció que el tema político ya fue conversado con el gobernador Américo Villarreal Anaya, tras el encuentro que sostuvieron el fin de semana. Al preguntarle directamente si hablaron de Nuevo Laredo, respondió con un escueto:

"Sí, sí", sin dar mayores detalles sobre cuándo dejaría la dependencia.

Sobre sus tiempos para decidir, recordó que el proceso interno sigue abierto. La convocatoria para las coordinaciones municipales vence el próximo 18 de octubre, por lo que aún puede definir su registro en los próximos días.

Hasta el momento no hay confirmación oficial, y su posible participación en la contienda por Nuevo Laredo permanece en espera.