Niegan herramientas a colectivo de búsqueda en Matamoros

Las integrantes del colectivo, conformado principalmente por madres y esposas de personas desaparecidas, habían realizado además una colecta entre la ciudadanía

Integrantes del colectivo “De Pie Hasta Encontrarlos” denunciaron que el municipio de Heroica Matamoros les negó apoyo con herramientas que habían solicitado para continuar con las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con un documento emitido por la Secretaría del Ayuntamiento con fecha del 9 de marzo de 2026, dirigido a María Eduwiges Rojas Duarte, líder del colectivo, se informó que por el momento la autoridad municipal se encuentra impedida para otorgar el material solicitado, argumentando que no cuentan con los enseres requeridos.

Solicitud de herramientas para búsquedas en campo

La petición había sido presentada previamente el 6 de marzo, en la que solicitaban la donación de herramientas como palas, picos y otros materiales necesarios para realizar búsquedas en campo y acompañamiento a víctimas.

Las integrantes del colectivo, conformado principalmente por madres y esposas de personas desaparecidas, habían realizado además una colecta entre la ciudadanía el pasado 8 de marzo, con el objetivo de reunir recursos y continuar con su labor de búsqueda.

Municipio ofrece únicamente acompañamiento jurídico

En el mismo oficio, firmado por el secretario del Ayuntamiento Cuauhtémoc Manuel Perusquía Ramírez, se menciona que el municipio únicamente puede brindar apoyo a través de la Dirección Jurídica para el acompañamiento en la colocación de lonas y volantes informativos en distintos puntos de la ciudad, así como para notificar a dependencias municipales que no retiren dicho material. Sin embargo, el apoyo material solicitado para las jornadas de búsqueda fue negado.