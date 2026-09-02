Niegan déficit de maestros en Matamoros; padres señalan ausencias

Los padres incluso advirtieron sobre la posibilidad de tomar medidas de presión para exigir que las autoridades educativas asignen el personal necesario

Aunque autoridades sindicales aseguran que en Matamoros no existe un déficit generalizado de maestros, el inicio del ciclo escolar dejó al descubierto casos específicos de escuelas que todavía enfrentan falta de personal, como la primaria Profesora Isidora Cantú Meléndez, donde padres de familia protestaron por la ausencia de tres docentes frente a grupo.

Horas antes de la protesta, Gilberto Guerrero Rivas, secretario de Organización III de la región Matamoros, informó que más de 110 trabajadores de la educación recibieron nombramientos para cubrir vacantes y atender movimientos de personal en diferentes planteles.

El dirigente sindical señaló que, hasta ese momento, no se tenía detectada una falta generalizada de maestros en el municipio y anunció que durante septiembre se realizaría un diagnóstico para conocer las necesidades reales de cada escuela.

“Hasta ahorita no hay falta, vamos a hacer el estudio correspondiente, hay que hacer un diagnóstico”, declaró.

Sin embargo, posteriormente, padres de familia de la primaria Isidora Cantú Meléndez manifestaron su inconformidad debido a que el plantel inició el ciclo escolar con tres grupos sin maestro frente a grupo.

Los padres incluso advirtieron sobre la posibilidad de tomar medidas de presión para exigir que las autoridades educativas asignen el personal necesario.

La situación pone de manifiesto que, aunque no se reconoce un déficit generalizado de docentes en Matamoros, sí persisten necesidades puntuales en algunos planteles, las mismas que deberán ser identificadas mediante el diagnóstico anunciado para septiembre.

La expectativa ahora está puesta en que los nombramientos entregados permitan cubrir las vacantes existentes y que casos como el de la primaria Isidora Cantú Meléndez sean atendidos antes de que la falta de maestros afecte el desarrollo normal de las clases.