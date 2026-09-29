Niega Recursos Hidráulicos manejo a modo de la Vicente Guerrero

Descartaron cualquier favoritismo hacia dueños de predios colindantes y señalaron que la Conagua determina los niveles de desahogo.

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El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, negó que las compuertas de la presa Vicente Guerrero se mantengan cerradas para no afectar a los dueños de ranchos que se encuentran alrededor de este vaso lacustre.

Dijo que las compuertas de ninguna presa en el país se abren al antojo de nadie, y mucho menos por intereses particulares.

Quiroga Álvarez explicó que la operación de todas las presas de Tamaulipas, incluida la Vicente Guerrero, está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de un comité técnico que analiza niveles de almacenamiento, pronósticos de lluvias y el riesgo aguas abajo.

Señaló que la Vicente Guerrero es una presa de usos múltiples que abastece a Ciudad Victoria, al Distrito de Riego 086 y regula las avenidas del río Soto La Marina, por lo que cualquier extracción o desfogue se hace con base en protocolos técnicos y no por decisión de una sola persona.

Reiteró que en estos momentos el manejo es responsable y apegado a la norma federal, descartando cualquier favoritismo hacia propietarios de ranchos o predios colindantes al embalse.