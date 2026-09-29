Niega Recursos Hidráulicos manejo a modo de la Vicente Guerrero

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, negó que las compuertas de la presa Vicente Guerrero se mantengan cerradas para no afectar a los dueños de ranchos que se encuentran alrededor de este vaso lacustre.
Dijo que las compuertas de ninguna presa en el país se abren al antojo de nadie, y mucho menos por intereses particulares.
Quiroga Álvarez explicó que la operación de todas las presas de Tamaulipas, incluida la Vicente Guerrero, está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de un comité técnico que analiza niveles de almacenamiento, pronósticos de lluvias y el riesgo aguas abajo.
Señaló que la Vicente Guerrero es una presa de usos múltiples que abastece a Ciudad Victoria, al Distrito de Riego 086 y regula las avenidas del río Soto La Marina, por lo que cualquier extracción o desfogue se hace con base en protocolos técnicos y no por decisión de una sola persona.
Reiteró que en estos momentos el manejo es responsable y apegado a la norma federal, descartando cualquier favoritismo hacia propietarios de ranchos o predios colindantes al embalse.