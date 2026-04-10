Niega delegado que incendio en bodega tenga tinte político

Los integrantes del Comité de Agricultura Comunitaria se reunieron el domingo a las 10 de la mañana para levantar un acta de los hechos y evaluar los daños

El delegado de programas sociales para el bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez, descartó que la quema de una bodega del programa Sembrando Vida en Bustamante haya sido un tema político.

Descartan móvil político en incendio

El incendio ocurrió el domingo por la madrugada en una casa habilitada como bodega en el ejido Magdaleno Aguilar, donde se almacenaban herramientas e insumos para el programa.

Evalúan daños tras siniestro

Los integrantes del Comité de Agricultura Comunitaria se reunieron el domingo a las 10 de la mañana para levantar un acta de los hechos y evaluar los daños.

Entre los daños se encuentran carretillas, una bomba de agua, botes de plástico y otros insumos. Se cree que el incendio fue intencional, posiblemente debido a un intento de robo de las herramientas.

Brindan apoyo a afectados

La delegación de Bienestar y el programa Sembrando Vida están trabajando para apoyar a los afectados y restablecer el área de trabajo, de acuerdo a declaraciones del titular del área.

Se activarán los mecanismos de seguro y se buscará apoyo para los que hayan sufrido pérdidas.

Continúan investigaciones sin responsables

No se tienen avances sobre quién pudo haber sido el autor del incendio, pero se espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

Autoridades locales dan seguimiento al caso

En un comunicado, la presidenta municipal de Bustamante, Tamaulipas, condenó los hechos e informó que darán seguimiento puntual a este asunto y reiteró que su administración mantiene estrecha coordinación con las autoridades de seguridad, quienes llevan el curso de la investigación a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Dijo que instruyó al director de protección civil, Camilo García para acudir a la recopilación de indicios que fortalezcan las investigaciones correspondientes.