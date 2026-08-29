Niega Américo Villarreal que exista investigación en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechaza categóricamente el reciente reportaje difundido por un medio de comunicación nacional, calificándolo como un ejercicio de política disfrazado de noticia, carente de pruebas y sustento objetivo.
El mandatario estatal señaló que la narrativa presentada no aporta elementos nuevos y recicla acusaciones que ya habían sido aclaradas anteriormente. En particular, recordó que las declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández fueron desmentidas por la propia interesada hace más de un año, quien denunció que sus palabras fueron manipuladas y tergiversadas.
Ante los intentos recurrentes de vincular su nombre con supuestas investigaciones, el gobernador Villarreal Anaya fue enfático al declarar:
"Quiero ser muy preciso y decirles que jamás he recibido notificación, citatorio o comunicación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense, que me informe que exista una investigación en mi contra relacionada con delito alguno”, aseguró.
El gobernador puntualizó que su administración continúa enfocada en los resultados que han posicionado a Tamaulipas entre las entidades con menor incidencia delictiva del país, trabajando diariamente en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Ante la insistencia en revivir señalamientos sin evidencia, reiteró que su respuesta siempre será basada en la verdad, los hechos y la justicia, por lo cual ha solicitado formalmente al medio de comunicación su derecho de réplica para que su mensaje sea difundido de manera íntegra.