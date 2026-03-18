Necesitan apoyo para traslado de niños con discapacidad a Jalisco

20 menores con Parálisis Cerebral buscan llegar a Zapopan para recibir sillas de ruedas, pero enfrentan falta de recursos para el transporte

Un grupo de 20 niños con discapacidad busca llegar a Zapopan, Jalisco, los próximos 9 y 10 de abril para recibir sillas de ruedas personalizadas; sin embargo, requieren apoyo para cubrir los gastos de transporte y poder concretar este beneficio.

La solicitud fue realizada por Santiago Bladimir Grimaldo González, representante de la asociación “Esperanza en Movimiento”, quien señaló que el principal objetivo es que los menores con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) puedan acceder a estos apoyos que mejorarán significativamente su calidad de vida.

Explicó que el viaje contempla el traslado de los niños, sus tutores y personal voluntario, pero actualmente enfrentan dificultades para cubrir el costo del autobús, el cual asciende a 56 mil 956 pesos.

Ante esta situación, Santiago hizo un llamado a las autoridades para gestionar el apoyo necesario, destacando que su intención es llegar a Zapopan para cumplir con la entrega de estas sillas de ruedas, evitando que los menores pierdan esta oportunidad por falta de recursos.

La asociación, con sede en Tamuín, San Luis Potosí, ha realizado esta labor de manera constante, enfocándose en apoyar a niños con discapacidad, particularmente aquellos que padecen Parálisis Cerebral Infantil.

Finalmente, reiteraron la importancia de sumar esfuerzos para garantizar el traslado, subrayando que este tipo de apoyos representa un cambio significativo en la vida de los menores beneficiados y sus familias.