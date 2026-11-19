Para estabilizar por completo todo el sector hídrico de Tamaulipas, se necesita una inversión que no se había hecho en décadas

Tamaulipas tiene agua, pero la pierde en el camino.

La red hidroagrícola del estado está vieja, agrietada y con filtraciones por todos lados.

Para dejarla en condiciones aceptables, se requieren alrededor de 20 mil millones de pesos únicamente para rehabilitar los distritos de riego.

Así lo dio a conocer el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez.

Una red de 6 mil kilómetros que se desmorona

El problema no es menor ni es nuevo.

La red de riego de Tamaulipas abarca casi 6 mil kilómetros de canales.

Son canales de tierra, de concreto fracturado, con compuertas inservibles y tramos completos donde el agua se filtra antes de llegar a la parcela.

Cada litro que se pierde en un canal es un litro que no llega al productor.

Es agua que se pagó, que se bombeó y que se evaporó o se filtró en el camino.

Por eso la rehabilitación no es un lujo, es una urgencia para el campo tamaulipeco.

45 mil millones para estabilizar todo el sector.

La cifra de los 20 mil millones es solo para los distritos de riego.

Si se suma la rehabilitación de los sistemas de riego y la mejora de los organismos operadores de agua potable, la inversión histórica requerida asciende a más de 45 mil millones de pesos.

Es decir, para estabilizar por completo todo el sector hídrico de Tamaulipas se necesita una inversión que no se había hecho en décadas.

El rezago es tan grande que no se puede resolver con un solo presupuesto anual.

Se requiere un plan de largo plazo, con recursos federales y estatales sostenidos.

Ya hay 4 mil 200 millones en marcha

El funcionario explicó que ya hay esfuerzos iniciales para combatir estas pérdidas.

Mediante revestimiento de canales, entubamiento y tecnificación, se ejercen paquetes de inversión conjunta con el Gobierno Federal superiores a los 4 mil 200 millones de pesos.

Esos recursos están enfocados principalmente en los distritos de riego 025 y 026, los más importantes del estado.

Son los distritos que alimentan a la zona centro y sur de Tamaulipas, donde se concentra la mayor producción agrícola.

Pero esos 4 mil 200 millones son solo el inicio.

Frente a los 20 mil millones que se necesitan solo para riego, y los 45 mil millones para todo el sector, el avance es apenas una parte del camino.

El campo no puede esperar.

Cada ciclo agrícola que pasa con canales sin revestir es un ciclo con menos agua para sembrar.

Los productores lo saben, lo ven todos los días en sus parcelas.

Ven cómo el agua se pierde en un canal roto mientras sus cultivos piden a gritos el riego.

Rehabilitar los distritos de riego no es solo una obra de concreto, es garantizar la producción de alimentos, el empleo en el campo y el futuro de miles de familias tamaulipecas.

Tamaulipas no puede seguir perdiendo agua por canales viejos.

La inversión está cuantificada, el diagnóstico está hecho.

Ahora falta que el dinero llegue completo y a tiempo.