Nazario y el negocio familiar que nació entre las colmenas

Hoy, jubilado del servicio público, abre un nuevo ciclo como emprendedor y capacitador, con un gran reto: el relevo generacional.

Hablar de apicultura en Tamaulipas es hablar de Nazario Picazo, un hombre que convirtió la necesidad en pasión y la pasión en una empresa familiar exitosa que hoy trasciende fronteras.

“No ha sido fácil con el devenir del tiempo mantenerse firme en esta noble actividad”, dice con la voz entrecortada por la emoción.

¿Cómo se inició? Por necesidad. Por la necesidad de sostener a su familia. Con los conocimientos básicos adquiridos en la Escuela Secundaria Técnica ETA 230 de Abasolo, Tamaulipas, de la mano de su maestro Luis Aguirre Villagómez, tres años aprendiendo la vida de las abejas fueron suficientes para marcarle el destino para los próximos 40 años.

Paralelamente a su vida como servidor público, donde se acaba de jubilar tras 42 años de servicio como asesor técnico apícola del Gobierno del Estado, siempre llevó la actividad en el corazón. Llegó a manejar 750 colmenas en sus mejores tiempos.

Hoy, a sus 64 años, se sostiene con 150 colmenas.

“Te soy honesto, la apicultura atraviesa momentos críticos, momentos difíciles, pero soy un hombre de fe que sé que esto siempre va a ser negocio”.

Un estado con potencial desaprovechado

Tamaulipas tiene actualmente un inventario de 24 mil colmenas, cuando su capacidad real es para más de 100 mil colmenas.

Es un estado apícola por excelencia, con mieles de calidad mundial que trascienden a la exportación.

Nazario Picazo tiene en su historial haber sido acreedor del primer lugar a nivel nacional en calidad de la miel, que se exporta hacia Alemania y Japón, como la miel de Azahar y la multiflora de los montes de Tamaulipas, un alimento ciento por ciento natural.

Sin embargo, la situación actual es crítica. No solo en Tamaulipas, sino a nivel nacional y mundial.

El fenómeno del colapso de la colmena, la pérdida masiva de abejas, el cambio climático, nuevas plagas y enfermedades como la varroa y el escarabajo, y el uso indiscriminado de químicos, fertilizantes, insecticidas y pesticidas, están golpeando severamente al sector.

A ello se suma otro problema igual de grave: la falta de apoyos del gobierno para incentivar la producción y la falta de coordinación entre los propios apicultores.

“Es inquietante que el gobierno no se ponga las pilas al respecto. No quisiera entrar en cuestiones políticas, pero sí es preocupante. Y los apicultores estamos algo desorganizados, sin liderazgo. Hace falta organización en asociaciones, capacitación constante y un relevo generacional. Los apicultores nos estamos haciendo viejos”, lamenta.

De la miel al hidromiel

Lejos de rendirse, Nazario convirtió la problemática en oportunidad de negocio. No solo se obtiene miel. De su colmena sale polen, propóleo, jalea real. Y hoy su empresa familiar está industrializando la miel en la elaboración de jarabes, jabones artesanales y el ambicioso proyecto del vino de miel de abeja conocido como hidromiel.

Este éxito no sería posible sin el pilar más importante: su familia. Gracias a la apicultura sacó adelante a sus hijos: un ingeniero agrónomo, un médico veterinario y una hija que está haciendo su doctorado con dos maestrías.

Pero sobre todo, el apoyo incondicional de su esposa, una mujer ejemplar, encargada de procesar, industrializar y transformar los derivados de la miel, de la administración de la empresa y de darle valor agregado a cada frasco. Su hija, por su parte, apoya con el etiquetado y la imagen del producto.

“Yo en lo particular los problemas me gusta convertirlos en oportunidades. Ese es el reto que tenemos los apicultores”.

Hoy, jubilado del servicio público, abre un nuevo ciclo como emprendedor y capacitador, con un gran reto: el relevo generacional. Prueba de ello es que apenas ayer estuvo en el Ejido El Alamito, donde sembró 12 colmenas en dos jóvenes de 13 años que desean ser apicultores. Los apadrinará para que logren lo que él logró.

Porque Nazario no solo es el hombre de las mieles. Es el hombre que endulzó su vida con el zumbido de las abejas y que se niega a que ese zumbido se apague.