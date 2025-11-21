Naufragio frente a Playa Miramar deja un muerto y un desaparecido

Se confirmó que tres pescadores fueron rescatados con vida, aunque presentaban signos de hipotermia y agotamiento severo; la búsqueda por otro de ellos continua

Una embarcación menor con 5 tripulantes naufragó frente a las costas de Playa Miramar, a la altura de la boya de recalada, durante la tarde–noche del martes, confirmó la Coordinación Regional de Protección Civil en la zona sur.

El titular de la dependencia, Rafael Chirinos Aguilar, informó que el reporte de auxilio se recibió poco después de que la embarcación desapareciera en una zona considerada de alto tránsito marítimo. “La embarcación se hundió a la altura de la boya de recalada, un punto donde convergen unidades de mayor calado que entran al Puerto de Tampico”.

Tras conocerse el incidente, Protección Civil activó un operativo de búsqueda que se prolongó durante varias horas debido a la falta de visibilidad.

Fue hasta alrededor de las 04:00 horas de este miércoles cuando los cuatro tripulantes lograron llegar a la costa, en el sector del Puerto Industrial de Altamira frente al complejo habitacional conocido como "Velamar". Uno de ellos consiguió caminar hasta un punto seguro para pedir ayuda, lo que permitió la localización del resto.

Chirinos Aguilar confirmó que tres pescadores fueron rescatados con vida, aunque presentaban signos de hipotermia y agotamiento severo. Sin embargo, uno de los integrantes de la tripulación perdió la vida y uno más, se encuentra desaparecido; los cinco tripulantes portaban chalecos salvavidas, por lo que la búsqueda continúa en altamar.

“Lamentablemente, uno de los náufragos ya no contaba con signos vitales al momento de ser encontrado, las demás personas están siendo valoradas por personal médico”.

La Coordinación Regional de Protección Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas del hundimiento.

“Es un caso en proceso. Estamos recabando la información necesaria para establecer qué originó el naufragio y en qué condiciones operaba la embarcación”.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los afectados, a la espera de la notificación oficial a sus familias y la conclusión del informe técnico correspondiente.