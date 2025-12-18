Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa

Durante el embarazo, la madre llevó un control médico constante, lo que permitió dar seguimiento oportuno a su estado de salud y al desarrollo de las menores.

Para el matrimonio Cabrera Fuentes, originario de la ciudad de Reynosa, la bendición navideña llegó de manera anticipada, luego de que la joven madre diera a luz a trillizas, un acontecimiento que ha llenado de alegría y compromiso a la familia.

El nacimiento de las tres niñas representa un hecho poco común que fue recibido con emoción por los padres, quienes ahora se preparan para asumir una nueva etapa en su vida familiar.

Ana Idalia Fuentes, madre de las trillizas, relató cómo se dio el diagnóstico del embarazo múltiple y los cuidados que siguieron.

“Al principio pensábamos que eran dos, pero a las siete semanas se mostró el otro saco y eran tres; a partir de ahí fueron muchos cuidados, mi suegra y mi suegro me cuidaron principalmente a mí”, expresó.

Por su parte, Omar Cabrera, padre de las menores, manifestó su agradecimiento y el compromiso que asume junto a su familia.

“La verdad muy agradecido con Dios primeramente, nos bendijo con tres hermosas niñas. Ahorita, aunque no lo parezca, sí estoy feliz por dentro; hay mucha planificación en cuanto al apoyo de mis padres y de toda la familia que nos están apoyando. Estoy al pie del cañón cuidando a mi esposa más que nada”, señaló.

Control adecuado hacia el embarazo

Durante el embarazo, la madre llevó un control médico constante, lo que permitió dar seguimiento oportuno a su estado de salud y al desarrollo de las menores.

Gracias a este monitoreo, el personal de la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contó con los recursos, el equipo médico y el personal especializado necesarios para atender el alumbramiento de manera adecuada.

La directora de la Clínica 15 del IMSS, la doctora Julia Esmeralda Salazar, explicó que el nacimiento fue planeado con anticipación. “Se preparó todo el equipo con tiempo, esto estaba ya planeado; en el momento que sucedió ya estaba todo listo para recibirlas. Obviamente, van a tener sus atenciones médicas y todo lo que requieran los recién nacidos está siendo atendido, así como lo que necesite la familia”, indicó.

El personal médico confirmó que se trató de un embarazo múltiple ocurrido de manera natural, sin la intervención de tratamientos de fertilidad.

Al respecto, la ginecóloga del IMSS, Evelyn Gloria Córdova García, detalló que este tipo de casos, aunque poco comunes, sí pueden presentarse. “Siempre existe la posibilidad; por lo general, cuando se habla de embarazos múltiples es por reproducción asistida, pero algunos óvulos se pueden dividir. No es lo común, pero siempre va a haber esa posibilidad, que fue el caso de ella, que no requirió ningún tratamiento”, explicó.

Actualmente, las tres recién nacidas se encuentran en el área de cuidados patológicos bajo estricta observación médica, mientras se adaptan a su nuevo entorno y continúan recibiendo atención especializada.

La pediatra Carmen Estrella García Pérez informó que las menores permanecerán en vigilancia médica.

“Nacieron las trillizas y se recibieron en el área de cuidados patológicos para observación y vigilancia durante su adaptación. Son bebés prematuros, de un embarazo múltiple, con un peso que no es bajo, pero que tampoco es el ideal, por lo que deben permanecer en vigilancia”, señaló.

Finalmente, los padres ya se preparan para el cuidado de las menores, a quienes ya les han asignado sus nombres, en espera de poder llevarlas pronto a casa.