Nace una cría de tigre blanco en Ecopark Matamoros

Ambos ejemplares mostraron una adaptación favorable y se produjo la reproducción que derivó en el nacimiento de la cría blanca

Una cría de tigre con coloración blanca nació recientemente en Ecopark Matamoros, un hecho que llamó la atención debido a que ambos ejemplares progenitores presentan el característico pelaje amarillo.

De acuerdo con el centro, la coloración de la cría se debe a la presencia de características genéticas recesivas en los padres, las cuales pueden manifestarse en las crías aun cuando los ejemplares adultos no presentan dicha tonalidad.

Reproducción ocurrió durante adaptación de los ejemplares

La madre es una tigresa que llegó al Ecopark como parte de un rescate y que, meses atrás, permaneció durante algunos días junto a un macho de aproximadamente 17 años, mientras concluían los trabajos de construcción y adecuación de su recinto.

Durante ese periodo, ambos ejemplares mostraron una adaptación favorable y se produjo la reproducción que derivó en el nacimiento de la cría blanca.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, responsable técnico y médico veterinario de Ecopark Matamoros, destacó que la reproducción no forma parte de los objetivos principales del centro, ya que su labor está enfocada en el rescate, rehabilitación y bienestar de animales que han sido abandonados, decomisados o entregados por las autoridades.

Ecopark resguarda animales rescatados y decomisados

Actualmente, el recinto mantiene bajo su cuidado diversas especies, entre ellas osos, tigres, leones, jaguares, canguros y tortugas acuáticas, muchos de los cuales han llegado como resultado de rescates o mediante entregas realizadas por instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía.

El nacimiento de la cría también representa, de acuerdo con el Ecopark, un reflejo de las condiciones de bienestar, manejo y alimentación que reciben los animales bajo su cuidado.

Con este nuevo integrante, Ecopark Matamoros reafirma su labor como espacio de resguardo para ejemplares que han enfrentado situaciones de abandono o rescate, brindándoles atención especializada y condiciones adecuadas para su bienestar.