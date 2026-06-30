Músico sale a caminar y ya no regresa; lo buscan en Río Bravo

Familiares buscan a un hombre que desapareció tras salir a caminar y no regresar a casa. Piden apoyo ciudadano para localizarlo

La preocupación crece entre familiares y amigos de un hombre que desapareció en Río Bravo luego de salir a caminar y no regresar a su domicilio desde el día sábado.

De acuerdo con la información difundida por sus seres queridos, el integrante de la Banda Consentida del Rancho, salió de casa como de costumbre; sin embargo, con el paso de las horas perdieron todo contacto con él, por lo que iniciaron una búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarlo.

La familia manifestó estar profundamente preocupada por su paradero e hizo un llamado a cualquier persona que pudiera haberlo visto o cuente con información que ayude a encontrarlo.

Quienes tengan algún dato que contribuya a su localización pueden comunicarse de inmediato al teléfono 899 218 7677.

Los familiares también pidieron compartir la información en redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de que el hombre regrese sano y salvo con su familia.