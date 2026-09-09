Museo del Ferrocarril expone colección de Leonora Carrington

Entre las piezas que pueden apreciarse se encuentran objetos personales como joyería, pinceles, herramientas de trabajo y prendas de vestir

Una parte del universo íntimo de una de las grandes exponentes del surrealismo en México y el mundo puede apreciarse en Reynosa. “Un viaje sagrado” es el nombre de la exposición que reúne 120 piezas de la colección privada de Leonora Carrington, muestra que permanece abierta al público en el Museo del Ferrocarril y que representa una oportunidad excepcional para conocer de cerca el legado de la artista.

La directora de Patrimonio Municipal, Alicia de León Peña, explicó que se trata de una colección que la propia Carrington conservó en su casa y que representa una faceta muy personal de la artista.

“Son 120 piezas de la artista Leonora Carrington, muy reconocida, no solo a nivel nacional, sino que ha trascendido la frontera, y estas obras son la colección que ella guardó en su casa, que ella había dejado para sí misma, la colección que ella quería estar viendo y tener cerca de ella”, señaló.

Entre las piezas que pueden apreciarse se encuentran objetos personales como joyería, pinceles, herramientas de trabajo y prendas de vestir, además de grabados y esculturas, elementos que permiten al visitante conocer no solamente el trabajo artístico de Carrington, sino también algunos aspectos de su vida cotidiana y su proceso creativo.

Desde el exterior del Museo del Ferrocarril, los visitantes pueden apreciar una escultura de gran formato realizada por Carrington, destacada pintora, escultora y escritora británica nacionalizada mexicana. Nacida en 1917 y fallecida en México en 2011, dejó un importante legado dentro del surrealismo del siglo XX, que hoy puede ser disfrutado por el público de Reynosa y del noreste del país.

La exposición también ha comenzado a despertar el interés de familias y visitantes que buscan acercarse al arte desde una experiencia diferente. Jaquelin y Adrián, quienes recorrieron la muestra, consideraron que se trata de una oportunidad que vale la pena aprovechar, especialmente para quienes acuden acompañados de sus hijos.

“La verdad es una experiencia única, se la recomiendo. Si van con su familia, es una experiencia única para los más chiquitos de la casa y también para uno mismo poder conocer más sobre el arte”, comentaron.

El Museo del Ferrocarril permanece abierto de miércoles a domingo, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, mientras que “Un viaje sagrado” estará disponible hasta el 15 de noviembre, con entrada completamente gratuita para habitantes de Reynosa, visitantes de la frontera y del Valle de Texas.

De León Peña destacó que la exposición está dirigida a todo el público y que quienes transitan por Reynosa rumbo a la frontera también pueden aprovechar para realizar una visita.

“Es para todos, todos los reynosenses y todos los visitantes a nuestra ciudad, es completamente libre la entrada y la permanencia”, afirmó, al señalar que incluso quienes se dirigen hacia la fila para cruzar a Estados Unidos pueden hacer una escala para conocer la muestra.

Con esta colección, el Museo del Ferrocarril se convierte en una ventana al mundo personal y artístico de Leonora Carrington, permitiendo al público acercarse a sus obras, pero también a los objetos que formaron parte de su vida y que hoy permiten descubrir una dimensión más íntima de una de las figuras más importantes del surrealismo.