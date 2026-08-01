Mural reúne más de 60 rostros de desaparecidos en Matamoros

El mural fue instalado debajo del puente elevado ubicado en el cruce del Periférico y la avenida Del Niño, donde se colocaron más de 60 fotografías

Integrantes del Colectivo Fuerza Matamoros llevaron a cabo la creación del primer mural dedicado a personas desaparecidas en la ciudad, con el objetivo de visibilizar los casos y mantener viva la búsqueda de sus seres queridos.

Colocan más de 60 fotografías en el mural

El mural fue instalado debajo del puente elevado ubicado en el cruce del Periférico y la avenida Del Niño, donde se colocaron más de 60 fotografías de personas que continúan en calidad de desaparecidas.

Durante la actividad, familiares y amigos de las víctimas acudieron al sitio para participar en este acto simbólico, el cual busca generar conciencia entre la ciudadanía y recordar que cada imagen representa una historia pendiente de resolver.

Familias solicitan apoyo para difundir las búsquedas

Los asistentes hicieron un llamado a la población en general para sumarse a la causa, compartiendo las fichas de búsqueda y difundiendo la información que pueda contribuir a la localización de las personas desaparecidas.

El colectivo reiteró que este tipo de acciones son fundamentales para no dejar en el olvido a quienes aún no han sido encontrados, así como para exigir justicia y respuestas por parte de las autoridades.