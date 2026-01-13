Municipios instalan Consejos de Paz y Justicia Cívica

El Gobernador dijo que la entidad es de los primeros estados de México en instalar y tomar protesta a las y los integrantes de estas instituciones

Además de entregar un total de 50 títulos y certificados a asociaciones religiosas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya dijo que la entidad es de los primeros estados de México en instalar y tomar protesta a las y los integrantes de los Consejos de Paz y Justicia Cívica, correspondientes a nueve municipios de la entidad.

Tamaulipas instala Consejos de Paz y Justicia Cívica

Acompañado de la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales, Villarreal Anaya ratificó el compromiso de su administración para atender la convocatoria de la federación en el rubro de atención a las causas sociales de la violencia.

Alcaldes rinden protesta en Palacio de Gobierno

Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, se procedió a la toma de protesta de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal; del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; así como de Armando Martínez Manríquez de Altamira; de Madero, Erasmo González Robledo; Matamoros, Alberto Granados; Reynosa, Carlos Peña; y Tampico, Mónica Villarreal, además de los representantes de El Mante y Río Bravo.

Reconocen a Tamaulipas como entidad pionera

Por su parte, Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, reconoció que Tamaulipas es de los pioneros en el país en implementar estas acciones en beneficio de la población.

Consejos de paz sesionarán dos veces al mes

“Los consejos municipales de paz sesionarán mínimo dos veces al mes, y la sesión será comunicada hacia el Consejo Estatal de Paz, que será presidido por el gobernador del Estado de Tamaulipas, pero cuál es la finalidad, garantizar y trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales, porque la paz se construye, como lo dice nuestra presidenta de México, con la atención a las causas profundas”, agregó.

Participación de sectores sociales en los consejos