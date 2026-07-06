Mundial no impulsa ocupación hotelera en el sur de Tamaulipas

Las estadísticas de ocupación hotelera reflejan una baja en relación con otros periodos de verano y Semana Santa; achacada a la mala promoción turística

A pesar de la expectativa generada por el encuentro deportivo mundial que se celebra en sedes como Guadalajara, el Estado de México y Monterrey, el sector hotelero del sur de Tamaulipas no ha registrado un incremento significativo en la ocupación de habitaciones, por lo que empresarios consideran indispensable fortalecer la promoción turística de Playa Miramar y del destino regional.

El presidente del Consejo Empresarial del Sur de Tamaulipas, Felipe Olvera Ramírez, reconoció que la actividad turística durante el actual periodo vacacional se mantiene por debajo de los niveles esperados e incluso presenta una disminución en comparación con temporadas anteriores.

Explicó que las estadísticas de ocupación hotelera reflejan una baja en relación con otros periodos de verano y Semana Santa, situación que atribuyó, en parte, a la falta de una estrategia más agresiva para promocionar los atractivos turísticos del sur del estado.

"Esperemos que vaya mejorando, hemos tenido información de que la ocupación hotelera ha disminuido en puntos considerables; por ello creemos que es necesario seguir impulsando la promoción del sur de Tamaulipas y, principalmente, de Playa Miramar para recuperar el crecimiento que tuvimos en años anteriores", expresó.

Consideró que el Mundial representa una oportunidad que no ha sido plenamente aprovechada para atraer visitantes hacia destinos cercanos como Playa Miramar, ya que la promoción nacional se ha concentrado principalmente en las ciudades sede y en el turismo deportivo.

Indicó que miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan al país para asistir a los encuentros, sin embargo, no se ha desarrollado una estrategia suficiente para invitarlos a extender su estancia y conocer otros destinos turísticos.

"Ha faltado promoción a nivel nacional de destinos importantes como Playa Miramar, se han enfocado únicamente en las sedes del Mundial y no en aprovechar esa coyuntura para atraer turismo hacia otras regiones con gran potencial", señaló.

El dirigente empresarial sostuvo que el principal mercado turístico para Playa Miramar continúa siendo Nuevo León, por lo que insistió en reforzar la difusión del destino en esa entidad, además de ampliar la promoción hacia otros estados y al turismo internacional.

Recordó que existe el antecedente exitoso de los vuelos chárter provenientes de Canadá, por lo que consideró viable retomar ese mercado, así como explorar nuevas oportunidades para atraer visitantes extranjeros, especialmente durante la temporada invernal.

Respecto a los recursos destinados a la promoción turística, comentó que el sector hotelero aporta un porcentaje de su facturación para este fin; sin embargo, estimó necesario revisar si dichos recursos están siendo aplicados con la intensidad que requiere el posicionamiento del destino.

Hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos empresariales y prestadores de servicios turísticos a trabajar de manera coordinada para fortalecer la promoción de Playa Miramar y aprovechar eventos internacionales como plataforma para incrementar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros al sur de Tamaulipas.