Multarán y clausurarán terrenos en mal estado en Reynosa

En Reynosa, los terrenos particulares abandonados que generen contaminación podrán ser multados hasta por montos elevados e incluso clausurados

Los propietarios de terrenos particulares que se encuentren en condiciones de abandono y representen un foco de contaminación podrían ser acreedores a multas e incluso a la clausura de sus predios, como parte de las acciones que realizan de manera coordinada la Secretaría de Servicios Públicos Primarios y la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Reynosa.

El secretario de Servicios Públicos Primarios, Antonio Chávez, informó que la intervención de las autoridades inicia a partir de las denuncias que presentan los ciudadanos, las cuales son atendidas en primera instancia por personal de la Dirección de Medio Ambiente.

Explicó que, una vez recibido el reporte, inspectores acuden al lugar para verificar si el terreno genera contaminación o representa un riesgo para terceros.

Si se confirma alguna irregularidad, la dependencia aplica las sanciones correspondientes y posteriormente autoriza el ingreso de personal de Servicios Públicos Primarios para realizar las labores de limpieza.

"A la gente que denuncie, y ya los compañeros de Medio Ambiente van y multan, y entonces es cuando ya nosotros como Servicios Públicos podemos entrar ahí con una orden de Medio Ambiente, estando dentro de un terreno. Mientras genere contaminación y pueda afectar a terceros, Medio Ambiente llega, los multa y es cuando ellos nos notifican a nosotros para ir a limpiar ahí y después notificar a los dueños", explicó el funcionario.

Antonio Chávez precisó que no es necesario que la basura o la maleza invadan la vía pública para que proceda la actuación de la autoridad, ya que un predio particular también puede ser sancionado cuando representa un problema de salud o afecta a los vecinos del sector.

Respecto a las sanciones económicas, señaló que los montos son determinados por la Dirección de Medio Ambiente y pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción.

"Los montos no los tengo a la mano, pero la última vez era como desde 5 mil pesos hasta millones; sí hay un límite ahí, pero es muy alto", comentó.

El secretario agregó que, además de la limpieza del predio, en algunos casos las autoridades pueden proceder con la clausura del inmueble, de acuerdo con lo que establezca la normatividad vigente.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a seguir reportando este tipo de situaciones, al considerar que la participación de la población es fundamental para identificar oportunamente los terrenos que representan un riesgo sanitario o ambiental y mantener en mejores condiciones la imagen urbana de Reynosa.