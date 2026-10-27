Multarán a quienes abandonen llantas en calles de Reynosa

Se indicó que las acciones buscan principalmente generar conciencia entre los ciudadanos para evitar que las llantas terminen en la vía pública

Ante las quejas ciudadanas por la acumulación de llantas usadas en calles, terrenos baldíos y márgenes de canales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Reynosa reforzó las inspecciones para detectar y sancionar la disposición irregular de estos residuos.

Noemí Alemán, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente municipal, explicó que las patrullas ambientales y el personal de inspección de construcción realizan recorridos para identificar los puntos donde se abandonan neumáticos y orientar a la población sobre su manejo adecuado.

“Estamos haciendo mucho trabajo de inspección; desde siempre traemos las patrullas ambientales, también traemos el área de inspección de construcción y se están haciendo estas inspecciones invitando a la ciudadanía, notificándoles, también hemos multado”, señaló la funcionaria.

Alemán indicó que las acciones buscan principalmente generar conciencia entre los ciudadanos para evitar que las llantas terminen en la vía pública, canales o terrenos, donde pueden convertirse en focos de contaminación y representar riesgos para el entorno y la salud.

“Aquí la idea es concientizar, invitarlos para que hagan la disposición correcta de las llantas”, puntualizó.

Advierten multas por abandonar neumáticos de manera irregular

La dependencia advirtió que, además de las notificaciones y multas, las personas sorprendidas abandonando neumáticos de manera irregular pueden ser remitidas ante las autoridades correspondientes.

Por ello, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la población para evitar estas prácticas y contribuir a mantener limpios los espacios públicos de Reynosa