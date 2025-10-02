Multan con más de 10,000 pesos por arrojar basura en Nuevo Laredo

Autoridades ambientales afirmaron que tendrán 'cero tolerancia' a los tiraderos clandestinos como parte de recorridos permanentes

El Gobierno municipal aplicó una multa de 10 mil 132 pesos a ciudadanos que fueron sorprendidos mientras arrojaban escombro a un predio abandonado.

La Coordinación General de Gestión Ambiental, CGGA, informó que hay cero tolerancia a los tiraderos clandestinos, por lo que los ciudadanos pueden denunciar al teléfono 072, a las personas que arrojan basura en lugares no autorizados.

“Cero tolerancia a los tiraderos clandestinos. Como parte de los recorridos permanentes de inspección y vigilancia, la CGGA continúa atendiendo puntos donde de manera irresponsable algunas personas arrojan basura y escombro, como en el sector de Río Tamesí y González Ortega. “En este sitio se sorprendió a ciudadanos arrojando escombro, aplicándoles una multa de 90 UMAs, equivalente a 10,182 pesos”, indica un comunicado oficial.

La misión no es limpiar, sino mantener limpio, por lo que la autoridad advirtió que se aplicarán multas a todas las personas que sean sorprendidas como en este caso.

Los ciudadanos sancionados tienen un plazo de 15 días para mostrar pruebas si están inconformes, y 1 mes para pagar.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a disponer los residuos en sitios autorizados. Seguimos trabajando por un Nuevo Laredo más limpio, ordenado y responsable con el medio ambiente”, indica el comunicado.

Para más información, pueden llamar al teléfono 867 714-7973, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:30 horas.

Cualquier denuncia la puede realizar en el 072, o si los encuentra en plena acción puede mandar inspectores al momento, llamando al 8677147973, de lunes a viernes.