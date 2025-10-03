Multan a empresa por talar árboles sin permiso en Tamaulipas

El Gobierno municipal aplicó una multa de más de 11 mil pesos a una empresa por talar árboles en su propiedad, sin tener un permiso para hacerlo

El Gobierno municipal aplicó una multa de más de 11 mil pesos a una empresa por talar árboles en su propiedad, sin tener un permiso para hacerlo.

Lejos de retirar las áreas verdes, se debe reforestar la ciudad para la salud del medio ambiente y de las personas, advirtió la Coordinación General de Gestión Ambiental en un comunicado en el que se dio a conocer esta multa.

“Protejamos nuestros árboles, protejamos nuestra ciudad”, refiere el comunicado.

Este caso se detectó por una denuncia ciudadana al teléfono 072.

“Atendiendo el llamado de un ciudadano, la CGGA acudió a verificar una denuncia por la tala de árboles grandes sin permiso. Al constatar la falta de autorización, se aplicó una multa de 100 UMAs, equivalente a $11,314 pesos”, menciona el comunicado.

Para obtener un permiso de tala, es necesario cubrir el costo de 226 pesos por árbol, y cumplir con la reposición de ejemplares que permitan plantar más en la ciudad.

“Los árboles brindan beneficios ambientales y sociales que compartimos todos los neolaredenses: sombra, oxígeno, regulación de temperatura y espacios más saludables.

“Por ello, su cuidado es una responsabilidad civil que nadie puede evadir”.

Para más información o para solicitar la debida inspección forestal, pueden comunicarse al teléfono 867 714-7973, o acudir directamente a las oficinas ubicadas en la Antigua Aduana, de la Calle Arteaga esquina con la Avenida César López de Lara.

La atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.