Mujeres Tejedoras impulsa autonomía económica en Reynosa

El programa ofrece capacitación, acompañamiento y orientación a mujeres de Reynosa para emprender, generar ingresos y enfrentar situaciones de violencia

Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida, el Gobierno Federal puso en marcha en Reynosa el programa Mujeres Tejedoras de la Nación, una estrategia que combina capacitación, acompañamiento y apoyo para quienes buscan emprender o enfrentar situaciones de vulnerabilidad.

La coordinadora del programa en Reynosa, Olga Vélez, explicó que la iniciativa también busca fortalecer el tejido social, ofreciendo a las mujeres un espacio de apoyo y orientación en casos de violencia de género o violencia familiar, además de impulsar actividades que les permitan generar ingresos propios.

"Este programa consiste en apoyar a todas las mujeres, que no están solas, que tenemos una aliada en México y nos ayuda a nosotros a tejer el tejido social con las mujeres, el cual tenemos nosotros aquí en Reynosa, un lugar donde podemos llegar cuando tengamos un problema de violencia de género o violencia doméstica, ahí acudimos", señaló.

Capacitación busca impulsar emprendimientos en Reynosa

Como parte de las actividades del programa, se impartió un curso de globoflexia, en el que las participantes aprendieron a elaborar decoraciones con globos para eventos sociales, una habilidad que puede convertirse en una fuente adicional de ingresos para sus familias.

Elizabeth Montejo, una de las beneficiarias, destacó que este tipo de capacitaciones representan una oportunidad para emprender un negocio propio y contribuir a la economía del hogar.

"Nos ayuda económicamente para tener un ingreso extra para la familia; de esta manera podemos apoyar al hogar, a nuestros hijos. Es como un trabajo extra y también para distraernos, nos ayuda", comentó.

Además de enseñar la elaboración de arreglos decorativos, el programa incluye orientación sobre cómo calcular costos, cotizar servicios y establecer precios competitivos, con el propósito de que las participantes obtengan mayores ganancias y administren de manera rentable sus emprendimientos.

Mujeres Tejedoras de la Nación enseña a calcular costos