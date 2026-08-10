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Mujeres Tejedoras impulsa autonomía económica en Reynosa

Por: Víctor Hugo Guerra

09 Agosto 2026, 10:48

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El programa ofrece capacitación, acompañamiento y orientación a mujeres de Reynosa para emprender, generar ingresos y enfrentar situaciones de violencia

Mujeres Tejedoras impulsa autonomía económica en Reynosa
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Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida, el Gobierno Federal puso en marcha en Reynosa el programa Mujeres Tejedoras de la Nación, una estrategia que combina capacitación, acompañamiento y apoyo para quienes buscan emprender o enfrentar situaciones de vulnerabilidad.

La coordinadora del programa en Reynosa, Olga Vélez, explicó que la iniciativa también busca fortalecer el tejido social, ofreciendo a las mujeres un espacio de apoyo y orientación en casos de violencia de género o violencia familiar, además de impulsar actividades que les permitan generar ingresos propios.

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"Este programa consiste en apoyar a todas las mujeres, que no están solas, que tenemos una aliada en México y nos ayuda a nosotros a tejer el tejido social con las mujeres, el cual tenemos nosotros aquí en Reynosa, un lugar donde podemos llegar cuando tengamos un problema de violencia de género o violencia doméstica, ahí acudimos", señaló.

Capacitación busca impulsar emprendimientos en Reynosa

Como parte de las actividades del programa, se impartió un curso de globoflexia, en el que las participantes aprendieron a elaborar decoraciones con globos para eventos sociales, una habilidad que puede convertirse en una fuente adicional de ingresos para sus familias.

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Elizabeth Montejo, una de las beneficiarias, destacó que este tipo de capacitaciones representan una oportunidad para emprender un negocio propio y contribuir a la economía del hogar.

"Nos ayuda económicamente para tener un ingreso extra para la familia; de esta manera podemos apoyar al hogar, a nuestros hijos. Es como un trabajo extra y también para distraernos, nos ayuda", comentó.

Además de enseñar la elaboración de arreglos decorativos, el programa incluye orientación sobre cómo calcular costos, cotizar servicios y establecer precios competitivos, con el propósito de que las participantes obtengan mayores ganancias y administren de manera rentable sus emprendimientos.

Mujeres Tejedoras de la Nación enseña a calcular costos

"Estamos viendo lo que vienen siendo los costos de un arco; anda más o menos cotizado para un evento infantil entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, de acuerdo a las figuritas o lo que incluyen", explicó Olga Vélez.

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