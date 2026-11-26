Se reconoció que existen avances en la atención, aunque consideró que todavía son lentos, por lo que llamó a las mujeres a aprovechar su activismo

Integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. (AMPRAC) salieron a las calles del primer cuadro de la ciudad para visibilizar la violencia contra las mujeres y realizaron un minuto de silencio en memoria de aquellas que fueron víctimas de feminicidio y ya no pudieron regresar con sus familias.

Beatriz Muñoz Rodríguez, integrante de AMPRAC, explicó que esta protesta silenciosa fue un homenaje a las mujeres que no sobrevivieron a la violencia, que no fueron escuchadas y que hoy ya no pueden estar con sus hijos y seres queridos.

“Hoy hacemos un minuto de silencio por esas mujeres que no sobrevivieron. Hoy estamos aquí protestando, es una protesta silenciosa por aquellas mujeres que no pudieron, por aquellas mujeres que no fueron escuchadas”, expresó.

Exigen reapertura de las Casas Violeta en Reynosa

Durante la manifestación, también exigieron la reapertura de las Casas Violeta, que fueron cerradas por la actual administración y que funcionaban como refugios seguros para mujeres víctimas de violencia. Muñoz Rodríguez señaló que Reynosa necesita recuperar estos espacios y fortalecer el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades.

“Hacen falta refugios, claro que sí, hacen falta refugios y tenemos que unirnos para trabajar y hacer una conciencia en cada persona, en cada mujer, en cada hombre y en todas las autoridades”, manifestó.

Llaman a denunciar durante los 16 días de activismo

Finalmente, reconoció que existen avances en la atención de esta problemática, aunque consideró que todavía son lentos, por lo que llamó a las mujeres a aprovechar los 16 días de activismo para romper el silencio y denunciar cualquier situación de violencia, ya sea en sus hogares o centros de trabajo.