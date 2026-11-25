Selena Salas, licenciada en Enfermería y paciente con lupus, lamentó la falta de especialistas, la discriminación y las demoras para obtener un diagnóstico

Al menos diez mujeres diagnosticadas con lupus acudieron al Congreso de Tamaulipas para pedir a las y los diputados que aprueben una iniciativa enfocada en fortalecer la atención, el diagnóstico y la sensibilización sobre esta enfermedad.

La diputada de Morena Ana Laura Huerta Valdovinos recibió al grupo, integrado por pacientes de distintos municipios del estado. Las mujeres señalaron que la falta de especialistas capacitados las obliga a trasladarse a otras partes del país para recibir atención.

Pacientes piden fortalecer la atención y el diagnóstico del lupus

De acuerdo con la información proporcionada por las pacientes, la propuesta se ha presentado en 21 estados y Tamaulipas sería la séptima entidad en sumarse al esfuerzo. También indicaron que en el país habría alrededor de 100 reumatólogos capacitados para diagnosticar lupus.

Huerta Valdovinos señaló que la iniciativa busca marcar un cambio en la manera de atender el padecimiento. “El lupus es una enfermedad rarísima, de la que no tenemos tanto conocimiento, y se busca que esta ley sea un parteaguas entre lo que se estaba haciendo y lo que se hará próximamente, por lo que es importante para Tamaulipas porque hay personas con lupus y el sector salud no está sabiendo atenderlas como se requiere”, señaló.

Selena Salas, licenciada en Enfermería y paciente con lupus, lamentó la falta de especialistas, la discriminación y las demoras para obtener un diagnóstico. Contó que vivió diez años con síntomas antes de que le diagnosticaran la enfermedad, en marzo de 2026.

“Es lamentable que falten especialistas en reumatología, además, somos blanco de discriminación y hay tardanza en diagnosticar a los pacientes, en mi caso tengo 32 años y pasé diez años con síntomas, apenas en marzo de este 2026 me diagnosticaron lupus, empecé con un diagnóstico de fibromialgia y así fue avanzando mi enfermedad”, explicó.

El lupus puede afectar distintos órganos

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica, el sistema inmunológico ataca por error células y tejidos sanos. Puede causar inflamación y afectar órganos como los riñones, la piel, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y las mucosas.

Según el Registro Mexicano de Lupus, se estima que 20 de cada 100 mil personas en México viven con la enfermedad, que tiene mayor prevalencia en mujeres.