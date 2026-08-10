Mujer pide seguimiento a denuncias contra su ex pareja

Hernández Mendoza explicó que existen cláusulas dentro de la resolución judicial que deben cumplirse para poder concluir el proceso

Nereira Hernández Mendoza denunció públicamente a su ex pareja, Carlos Arellano Pérez, por presuntos actos de violencia y diversas situaciones que, aseguró, se han registrado en medio de un proceso de divorcio iniciado hace aproximadamente cuatro años y que ya cuenta con una sentencia.

La mujer señaló que durante el proceso ha enfrentado presunta violencia vicaria y condicionamientos relacionados con sus hijos, principalmente en aspectos como su educación. Afirmó que su principal preocupación ha sido garantizar que los menores continúen con sus estudios.

“Mi único pedacito que pedía era pues que mis hijos siguieran teniendo estudios”, expresó.

Denuncia condiciones de vulnerabilidad

Hernández Mendoza explicó que existen cláusulas dentro de la resolución judicial que deben cumplirse para poder concluir el proceso.

Entre ellas, según su versión, estaría la obligación de su ex pareja de proporcionarle apoyo económico para contar con un lugar donde vivir, debido a que perdió el domicilio en el que residía.

Actualmente, aseguró encontrarse en una situación vulnerable, ya que permanece sin servicios básicos como agua y energía eléctrica, aunque cuenta con acceso al inmueble. También denunció dificultades para retirar bienes y pertenencias que considera de su propiedad.

“Ahorita me quedo literal, ahorita estoy sin servicios, sin luz, sin agua”, relató.

La denunciante también acusó presuntos daños y actos de intimidación, entre ellos el corte de la energía eléctrica, la ruptura de cerraduras y obstrucciones que, según dijo, habrían afectado incluso su manera de ganarse la vida.

Pide intervención de las autoridades

Además, afirmó que anteriormente ha presentado denuncias, pero que algunas no habrían tenido seguimiento y terminaron archivadas. Señaló que cuenta con videos que, según su versión, documentan comportamientos agresivos de su ex pareja.

Ante esta situación, manifestó temor por su integridad y pidió que las autoridades atiendan su caso.

“Me da miedo este señor... temo por mi vida, que me vaya a hacer algo”, declaró.

Nereira Hernández Mendoza señaló finalmente que mantuvo un matrimonio de aproximadamente 20 años con Carlos Arellano Pérez, relación durante la cual tuvieron tres hijos, y reiteró su llamado para que su denuncia sea escuchada y se dé seguimiento a las acusaciones que ha presentado.