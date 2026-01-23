Mujer de 50 años se quita la vida en su hogar

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, donde se alertó sobre un intento de suicidio. Sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales.

Una mujer de 50 años se suma a la alarmante estadística de suicidios en Tamaulipas, tras cumplir su objetivo en su domicilio, ubicado en la Calle Venustiano Carranza, de la Colonia Mariano Matamoros, en Ciudad Victoria.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, donde se alertó sobre un intento de suicidio. Sin embargo, al arribar los Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja, Delegación Victoria, la mujer ya no contaba con signos vitales.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Guardia Estatal (GE) y de la fiscalía general de Justicia del Estado (FGJE), así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las autoridades serán las encargadas de investigar y determinar las causas de esta trágica decisión.

De acuerdo con la estadística de la secretaria de Salud, durante el 2025 se registraron un total de 143 casos, en el 80% de los casos de suicidio, fueron los hombres quienes más cumplieron su objetivo, mientras que las mujeres más acudieron a tratamientos psicológicos al contar con una mentalidad suicida.