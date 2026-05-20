Mueven horarios de trabajadores municipales en Altamira por calor

El director de Servicios Públicos, informó que desde hace aproximadamente 20 días comenzaron a implementar estrategias para evitar afectaciones de salud

Las intensas temperaturas que se han registrado en el sur de Tamaulipas han obligado al Ayuntamiento de Altamira a modificar horarios laborales y reforzar medidas preventivas para proteger a trabajadores que realizan labores a la intemperie.

El director de Servicios Públicos del municipio, Jesús Rodríguez, informó que desde hace aproximadamente 20 días comenzaron a implementar estrategias para evitar afectaciones a la salud del personal operativo, principalmente de quienes desarrollan actividades bajo los rayos del sol.

Explicó que las cuadrillas de limpieza, reconexión eléctrica, jardinería, talleres mecánicos, carpintería y soldadura, ahora ingresan a laborar desde las seis de la mañana y concluyen su jornada a las dos de la tarde, considerando el horario límite antes de que el calor alcance niveles extremos.

"Estamos tratando de proteger al personal, se modificó el horario para que entren a las seis de la mañana y salgan antes del horario más intenso de calor".

Detalló que actualmente son alrededor de 630 trabajadores distribuidos en distintas áreas del municipio, mientras que cerca de cinco cuadrillas laboran diariamente en campo atendiendo limpieza, recolección de basura y mantenimiento urbano.

Como parte de las medidas preventivas, el funcionario indicó que todos los empleados cuentan con hidratación constante, hielo, sueros y supervisión médica permanente para detectar oportunamente síntomas relacionados con golpes de calor o agotamiento.

Asimismo, se habilitaron espacios de descanso y un consultorio climatizado dentro de las instalaciones de Servicios Públicos para atender a quienes presenten malestares derivados de las altas temperaturas.

"Todos cuentan con hidratación, hielo y suero, además, tenemos personal médico y supervisores revisando cuadrilla por cuadrilla para detectar cualquier situación de riesgo".

Jesús Rodríguez añadió que también se solicitó equipo de protección como cachuchas y accesorios para reducir la exposición solar, aunque reconoció que algunos trabajadores no siempre utilizan el material proporcionado.

Destacó que se implementaron cuatro pausas de descanso durante la jornada laboral, con periodos de entre 10 y 15 minutos para permitir que los trabajadores puedan rehidratarse y recuperarse físicamente.

Además, el personal de mayor edad o con alguna condición de vulnerabilidad está siendo reubicado temporalmente a labores menos pesadas dentro de talleres o áreas techadas."El principal riesgo es el golpe de calor y los problemas de presión arterial, también el reflejo del asfalto genera un desgaste físico importante, por eso estamos cuidando mucho a nuestros trabajadores".

Reconocen que las altas temperaturas seguirán registrándose durante las próximas semanas, por lo que mantendrán activas las medidas preventivas para evitar afectaciones entre el personal operativo que diariamente trabaja en las calles de la ciudad.