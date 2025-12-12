Muestran abandono negocios en la carretera Victoria-Mante

La inseguridad y el temor a ser asaltado o sufrir algún percance han sido los principales motivos por los que la gente dejó de parar en estos locales

La carretera Victoria-Mante, que una vez fue una ruta próspera y llena de vida, ahora es un recordatorio de la inseguridad y el abandono que ha afectado a la región.

Esta situación se intensificó después de 2010, lo cual ha dejado una huella imborrable en la economía y la sociedad.

Muchos negocios, que una vez florecieron en esta ruta, ahora se encuentran abandonados y en ruinas, a pesar de que la situación de inseguridad es un asunto que solo queda en la mente de los paseantes.

Se pueden observar decenas de patrullas de la Guardia Estatal que brindan tranquilidad a quienes recorren esta ruta diariamente, sin embargo, sus propietarios no volvieron a reabrir sus establecimientos.

Causa del Abandono

La inseguridad y el temor a ser asaltado o sufrir algún percance han sido los principales motivos por los que la gente dejó de parar en estos locales.

Los propietarios, ante la falta de clientela, se vieron obligados a cerrar sus negocios y buscar otras fuentes de ingresos.

Efectos Económicos

Pérdida de Empleos: El cierre de negocios ha generado una pérdida significativa de empleos en la región.

Disminución del Comercio: La falta de negocios ha reducido la oferta de productos y servicios en la zona, lo que afecta a la población local.

Impacto en la Economía Local: La economía de la región se ha visto afectada por la falta de actividad comercial y turística.

Efectos Sociales

Abandono de Predios: Los predios y construcciones abandonadas se han convertido en un problema para la comunidad, ya que se han vuelto focos de inseguridad y deterioro.

Cambio de Actividad: Los propietarios de los negocios han tenido que buscar otras fuentes de ingresos, lo que ha generado un cambio en la dinámica económica y social de la región.

Consecuencias para la Población