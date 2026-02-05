Muerte de mujer tras cirugía estética crea polémica en Reynosa

La víctima, identificada como Kelly, viajó a Reynosa con el objetivo de someterse a una cirugía de glúteos; sin embargo, el procedimiento se complicó

Fue en agosto de 2025 cuando una mujer de 60 años, residente de Colorado, Estados Unidos, perdió la vida tras someterse a un procedimiento de cirugía estética en una clínica privada de Reynosa, un caso que continúa generando lamentación y reflexión dentro de la mesa de seguridad y salud de la ciudad.

Juan José Villarreal Rosales, enlace institucional con la Mesa de Seguridad en Salud de Tamaulipas, señaló que se trata de un hecho lamentable en el que las autoridades correspondientes realizaron las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades.

“El caso de esa mujer que tú mencionas indudablemente es un caso muy lamentable porque se perdió la vida, y ustedes pueden verlo, se hicieron acciones por parte de las autoridades de salud y de Coepris y de fiscalía, entonces la responsabilidad del deslinde está por parte de las autoridades, yo creo que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con mucha responsabilidad y con mucha objetividad”, expresó.

En ese entonces, la víctima, identificada como Kelly, viajó a Reynosa con el objetivo de someterse a una cirugía de glúteos; sin embargo, el procedimiento presentó complicaciones y la mujer no logró regresar con vida a su país de origen.

El caso en contra de la clínica Da Vinci, ubicada cerca del puente internacional, continúa siendo investigado por las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, especialistas médicos y representantes del sector hospitalario han reiterado la importancia de contar con equipos multidisciplinarios de profesionales, así como con protocolos estrictos de atención para enfrentar cualquier eventualidad durante este tipo de procedimientos.

Al respecto, Villarreal Rosales destacó que la seguridad del paciente requiere de una planeación compleja y de personal debidamente acreditado.

“Identificar al paciente, identificar las alergias, asegurarnos de tener los médicos que debo de atender, que tengan los acreditamientos adecuados y el entrenamiento clínico para atender esa enfermedad, asegurarnos que dentro de la institución, dentro de los procedimientos que estamos haciendo con el paciente, el paciente tenga un modelo de seguridad para evitar caídas, evitar infecciones prehospitalarias, todo este modelo es un modelo muy complejo y que requiere de mucha logística y al interior de los hospitales tenemos comités que son liderados por médicos, personal de enfermería y personal paramédico”, explicó.

A raíz de este lamentable acontecimiento, fueron los propios hospitales privados quienes solicitaron la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), así como de otras instancias gubernamentales, con el objetivo de que se investigara el caso y se evitara que una situación similar vuelva a ocurrir.

En este sentido, el enlace institucional reconoció que la Secretaría de Salud ha mantenido reuniones con clínicas y hospitales para reforzar los protocolos de atención.

“Creo que es importante y lo hemos visto que la Secretaría de Salud en el estado, en la ciudad, ha tomado acciones pertinentes para esto; hemos tenido, cuando recién pasó ese caso, dos reuniones con ellos, con todos los hospitales y clínicas, precisamente para poder normalizar este tipo de situaciones y evitar que vuelva a suceder”, puntualizó.

Especialistas señalaron que la inconformidad con alguna parte del cuerpo lleva a muchas personas a someterse a cirugías plásticas, en algunos casos en clínicas que se promocionan como centros “milagrosos” y que prometen cambios inmediatos.

Por ello, a través del Comité de Seguridad y Salud, se recomendó a la población verificar que los procedimientos sean realizados únicamente por médicos certificados y acreditados ante la Secretaría de Salud.

Finalmente, Juan José Villarreal Rosales subrayó la importancia de que los pacientes se informen correctamente antes de elegir una clínica o un especialista.