Usuarios y cuerpos de emergencia advierten sobre la peligrosidad de este tramo carretero, donde aseguran que los percances fatales son recurrentes

De nueva cuenta, el viaducto Reynosa fue escenario de una tragedia que cobró la vida de tres personas, entre ellas una menor de edad. De acuerdo con testimonios, un vehículo estacionado a la orilla de la carretera habría provocado una maniobra que terminó en un fatal accidente.

Testigo relata la maniobra previa al accidente

Luis Hernández, testigo de los hechos, relató que el conductor intentó esquivar un camión y, al realizar una maniobra para frenar, perdió el control y terminó impactándose contra otro vehículo. “Por librar el camión, ese se movió a la izquierda, pero le ganó porque quiso frenar y acelerar y rebotó con el carro que venía para acá; se llevaron a la primera niña, y después de ahí se llevaron a una muchacha y un niño que estaba también ahí adentro”, explicó.

Mientras continúan los peritajes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, usuarios y cuerpos de emergencia advierten sobre la peligrosidad de este tramo carretero, donde aseguran que los percances fatales son recurrentes.

José Villarreal Morales, voluntario de Protección Civil, señaló que ha presenciado numerosos accidentes en esta vialidad y atribuyó parte de estas tragedias al exceso de velocidad y a la falta de respeto a los límites establecidos. “Yo he venido muchas veces a este tramo, he pasado por aquí y he visto muchos percances, muchos accidentes fatales; lamentablemente no respetan los límites de velocidad y es lo que pasa en estos casos, en donde lamentablemente hay pérdidas humanas, que es una niña, una señora que al parecer es la mamá de la niña y el que venía de conductor; son tres personas fallecidas”, comentó.

Advierten riesgos por velocidad y falta de iluminación

Ante la repetición de accidentes, habitantes y automovilistas ya identifican esta vialidad como el “viaducto de la muerte” y advierten que el exceso de velocidad, la falta de precaución y las deficiencias de infraestructura, particularmente la iluminación, representan una combinación peligrosa.

Hernández hizo un llamado a los conductores a tomar conciencia y respetar los límites de velocidad. “Este es el viaducto de la muerte, nos falta mucha cultura, mucho razonamiento para nosotros mismos, porque aunque diga 60, nosotros venimos a 100; principalmente iluminación y la educación de nosotros mismos”, expresó.

El testigo también cuestionó que algunos automovilistas utilicen las emergencias como justificación para conducir a exceso de velocidad y advirtió: “No porque seamos federales, no porque seamos protección civil, no porque seamos tránsito, no porque tengamos un enfermo en el hospital o ya se murió fulano, si llegamos temprano, no lo vamos a revivir”.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente, la tragedia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de atender las condiciones de seguridad del viaducto Reynosa, donde cada nuevo percance deja víctimas y familias de luto.