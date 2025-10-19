Mueren cuatro personas tras accidente carretero en Ciudad Mante

Se presume que las víctimas eran miembros de una agrupación musical de rock, que se dirigían hacia un evento privado cuando sucedió el siniestro

Durante las primeras horas de este sábado, al menos cuatro personas perdieron la vida a causa de un accidente automovilístico reportado al sur de Matehuala.

Fue en la carretera 57, a la altura del kilómetro 150, donde se reportó que las víctimas eran miembros del grupo musical "ADN Rockmantic Band".

Al lugar arribaron dos ambulancias para confirmar que al menos cuatro personas ya no contaban con signos vitales y atender a las tres personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con información obtenida, se presume que la agrupación se dirigía hacia Real de Catorce para participar en un evento privado cuando sucedió este accidente.

A través de redes sociales, la agrupación lamentó los hechos mientras le dedicaban un emotivo mensaje para cada uno de los integrantes fallecidos.

Autoridades realizan las labores correspondientes para esclarecer las causas del siniestro. Se presume que la cuarta víctima podría tratarse de una mujer, la cual quedó prensada por la fuerza del impacto.