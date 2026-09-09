Mueren aves por deshidratación ante ola de calor extrema

En la Reserva de la Biosfera El Cielo, en Gómez Farías y Ocampo, ejidatarios y ambientalistas han comenzado a colocar bebederos artificiales de cemento

Las altas temperaturas que se han dejado sentir en las últimas semanas en Tamaulipas están provocando la muerte de aves silvestres por deshidratación y golpe de calor.

En la zona centro del estado, que comprende Victoria, Llera y Güémez, los termómetros han alcanzado entre 42 y 44 grados centígrados.

En la zona norte, en municipios como Reynosa, Río Bravo, Matamoros y San Fernando, la sensación térmica ha superado los 45 grados.

Esta condición extrema está alterando el comportamiento de la fauna.

Uno de los casos más alarmantes es el de los colibríes, que han sido encontrados muertos en patios y jardines de la capital, incluso en la propia Reserva Ecológica El Cielo, como en el ejido La Libertad de Llera.

Estas pequeñas aves, que requieren hidratarse cada pocos minutos, no soportan la falta de agua y el calor extremo. No son los únicos.

En los trancones de Ciudad Victoria se ha observado la bajada en manada de coatís, que descienden de la sierra en busca de agua y alimento. Es un fenómeno inusual que refleja el estrés que vive la fauna ante la sequía.

En pleno centro de la ciudad, se pudo apreciar un correcaminos en busca de alimento y agua.

En la Reserva de la Biosfera El Cielo, en Gómez Farías y Ocampo, ejidatarios y ambientalistas han comenzado a colocar bebederos artificiales de cemento.

Estos depósitos se llenan de forma constante para dotar de agua a cualquier especie que llegue.

El objetivo es evitar más muertes por deshidratación

Se hace un exhorto urgente a las autoridades ambientales y a los ayuntamientos para que implementen un programa de hidratación de fauna silvestre en áreas naturales y parques urbanos.

La sociedad también puede ayudar desde casa.

Se recomienda colocar en patios y azoteas recipientes con agua limpia y fresca, con piedras en el interior para que las aves pequeñas puedan posarse.

También se pueden instalar bebederos para colibríes con agua azucarada sin colorantes y mantener sombras con árboles nativos.

Un poco de agua puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para estas especies.