Muere un guardia estatal tras volcadura en Matamoros-Victoria

La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba el levantamiento del cuerpo

Una unidad de la Guardia Estatal sufrió una aparatosa volcadura la mañana de este miércoles sobre la carretera Matamoros-Victoria, cerca del acceso al ejido Laguna Honda y pasando el entronque de Valle Hermoso, dejando como saldo un elemento fallecido.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla en la que viajaban los agentes salió de la cinta asfáltica y terminó volcada entre los matorrales, a varios metros de la carretera.

Identifican al elemento fallecido en la volcadura

En el lugar se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Valle Hermoso y Matamoros, así como personal de Cruz Verde, quienes acudieron para brindar atención y apoyo tras el accidente.

Uno de los oficiales que viajaba en la unidad perdió la vida a consecuencia de la volcadura y posteriormente fue identificado como José Guadalupe Erasmo Bautista, elemento de la Guardia Estatal.

La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba el levantamiento del cuerpo.

Fiscalía investiga las circunstancias del accidente

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al sitio para llevar a cabo las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El percance se registró en una zona que ha presentado afectaciones por las intensas lluvias de los últimos días; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que las condiciones de la carretera hayan sido la causa de la volcadura.

Las investigaciones continuarán para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.