Muere tras caer de puente peatonal mientras cambiaba lonas

Empleado de una empresa de publicidad fallece al realizar labores de cambio de una lona publicitaria, en el cruce de Oriente Uno y bulevar Hidalgo, en Reynosa

Un trabajador de una empresa de publicidad perdió la vida al caer de un puente peatonal mientras realizaba el cambio de lonas publicitarias en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Dirección de Emergencias, el hombre habría recibido una descarga eléctrica antes de ser proyectado contra el pavimento.

Marco Antonio Llanas Quintero, director de Emergencias de Protección Civil, informó que la llamada de auxilio reportaba la caída de una persona desde lo alto del puente.

“El reporte ingresó como la caída de una persona haciendo labores en las alturas y es lo que atendieron los muchachos, al llegar se percataron de que ya no tenía signos vitales, al parecer tuvo contacto con un cable de energía eléctrica”, señaló.

El accidente ocurrió en el cruce de Oriente Uno y bulevar Hidalgo, lugar donde un ciudadano identificado como Eduardo Montoya fue sorprendido por el impacto en su vehículo.

“Me dijeron los de aquí porque yo estaba pasando, yo hice el alto y cuando le di como que manoteo y pegó en la troca, y me dijeron para ti. Ya cuando vi es que había caído de arriba, que estaba haciendo publicidad de IMEX, es publicidad”, relató.

Testigos de la zona también confirmaron que el trabajador realizaba labores de cambio de lona publicitaria cuando ocurrió la tragedia.

“Andaba cambiando esa lona que traía una camioneta con publicidad, una blanca. Yo nada más vi que estaba tirado abajo, pensábamos que estaba atropellado, pero no, se cayó, tocó el cable de alta tensión, están bien cerquita”, comentó José Cruz, vendedor del lugar.

Las autoridades señalaron que hasta el momento no ha sido identificada la empresa responsable de la obra, sin embargo, en un dato preliminar, confirmaron que el trabajador no contaba con el equipo de seguridad adecuado, como la línea de vida que permite mantenerse anclado al realizar labores en las alturas.

“No se observa que trae, no trae línea de vida, nada, no sabemos de qué empresa es, estamos en espera de periciales para que hagan las indagatorias correspondientes”, explicó Llanas Quintero.

El caso continúa bajo investigación para deslindar responsabilidades sobre las condiciones laborales en que se encontraba el trabajador al momento del accidente.