Muere trabajador tras ser arrollado por microbús en Matamoros

la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades tras el fatal percance

Un trabajador identificado como Abraham Cepeda perdió la vida luego de ser arrollado por un microbús frente a una planta industrial en Matamoros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia a la clínica San Charbel, ya que contaba con gastos médicos mayores. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y al traumatismo sufrido, fue declarado sin signos vitales a su llegada.

Elementos de Tránsito detuvieron a Sergio Zúñiga, conductor del microbús, como presunto responsable del accidente, aunque algunos testigos señalaron que el trabajador habría cruzado la vía de manera repentina.

De los hechos tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.