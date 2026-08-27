Muere trabajador en accidente laboral dentro de maquiladora

El empleado realizaba labores de mantenimiento a equipos de aire acondicionado cuando presuntamente cayó de una escalera desde aproximadamente cinco metros

Un trabajador de una compañía externa perdió la vida la mañana de este miércoles, luego de sufrir un accidente laboral al interior de una planta maquiladora ubicada en el Parque Industrial del Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado realizaba labores de mantenimiento a equipos de aire acondicionado cuando presuntamente cayó de una escalera desde una altura aproximada de cinco metros.

El accidente fue reportado alrededor de las 11:00 horas en la empresa TERREPOWER Automotive, Planta 7 Calipers, ubicada sobre la calle Industrial Falcón, en la colonia Del Norte.

Personal médico de la planta acudió para brindar atención al trabajador; sin embargo, la doctora confirmó que ya no presentaba signos vitales. Compañeros señalaron que sufrió lesiones visibles, entre ellas sangrado en boca y nariz, aparentemente por el fuerte impacto.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

La víctima fue identificada como Margarito “N”, de entre 30 y 40 años de edad. Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Reynosa para practicarle la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares.

Las autoridades determinarán oficialmente las causas del fallecimiento y, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de este accidente laboral.