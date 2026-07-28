Muere trabajador al caer en registro de drenaje en Matamoros

Uno de los hombres logró ser extraído con vida, aunque en estado grave, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General para recibir atención médica

Una tragedia se registró la tarde de este día en la colonia Las Brisas, en Matamoros, luego de que dos hombres cayeran a un registro de drenaje ubicado sobre la calle Laguna de Catemaco.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los involucrados habría sido contratado para realizar trabajos de destape en un drenaje colapsado perteneciente a la Junta de Aguas y Drenaje (JAD). Durante las maniobras, otro hombre se encontraba apoyándolo; sin embargo, ambos quedaron atrapados al interior del registro sin poder salir.

Equipos de emergencia realizan labores de rescate

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de emergencia y Protección Civil, quienes iniciaron las labores de rescate.

Uno de los hombres logró ser extraído con vida, aunque en estado grave, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General para recibir atención médica. Trascendió que esta persona es vecino del sector.

Trabajador pierde la vida en el lugar

Lamentablemente, el trabajador que realizaba las labores de destape fue rescatado sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento en el lugar.