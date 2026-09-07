Muere sobreviviente de choque y van 7 víctimas en Matamoros

La víctima mortal permanecía internada desde el choque frontal entre un taxi y una camioneta ocurrido en la vía a El Mezquital.

La tragedia ocurrida el pasado 23 de agosto en la carretera a El Mezquital suma una nueva víctima. Virginia, una adolescente de 15 años que había sobrevivido al aparatoso accidente, perdió la vida después de permanecer hospitalizada durante varias semanas en el Hospital General de Matamoros.

La menor había resultado gravemente lesionada en el choque frontal entre un taxi y una camioneta, y desde el día del accidente permanecía bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Con su fallecimiento, el saldo de la tragedia ascendería a siete personas sin vida, luego de que inicialmente se reportara la muerte de seis personas en el lugar del accidente.

El percance ocurrió la noche del domingo 23 de agosto, a la altura del kilómetro 22 de la carretera que conduce hacia Playa El Mezquital, en Matamoros, donde un taxi Nissan Sentra y una camioneta Chevrolet chocaron de frente.

La fuerza del impacto provocó que varias personas quedaran atrapadas entre los fierros retorcidos de las unidades, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos y cuerpos de emergencia para realizar las labores de rescate.

En el taxi viajaban varias personas, entre ellas menores de edad. Seis de sus ocupantes perdieron la vida en el lugar, incluidos cuatro menores, mientras que otros lesionados fueron trasladados al Hospital General de Matamoros para recibir atención médica.

Entre las víctimas mortales también se encontraba una bebé, quien salió proyectada de la unidad debido a la fuerza del impacto. Además, un perro que viajaba con los pasajeros murió a consecuencia del accidente.

Desde entonces, los familiares de las víctimas han enfrentado una de las tragedias más dolorosas provocadas por este accidente. Ahora, con la muerte de Virginia, la historia suma otro capítulo y el número de víctimas mortales se eleva a siete.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades derivadas del accidente.