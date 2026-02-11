Muere niña al proteger a sus hermanos de agresión del padre

La menor falleció presuntamente a manos de su propio padre y que los dos niños sobrevivientes ya se encuentran bajo resguardo institucional.

El pasado fin de semana, autoridades tomaron conocimiento de un grave caso de violencia familiar, luego de que un padre de familia golpeara brutalmente a sus tres hijos: una niña de 6 años, un menor de 4 años y un bebé de apenas unos meses de nacido.

De acuerdo con la información recabada, la menor intentó defender a sus hermanos durante la agresión, por lo que fue quien recibió la mayor parte de la violencia. Los tres niños fueron trasladados de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la niña perdió la vida.

La procuradora de la Defensa del Menor, Frida Pauleti Leyva, confirmó que la menor falleció presuntamente a manos de su propio padre y que los dos niños sobrevivientes ya se encuentran bajo resguardo institucional.

“Esta chiquita perdió la vida aparentemente a manos del padre, por las lesiones que este le provocó, y los dos hermanitos, quienes también fueron agredidos, estuvieron hospitalizados; el día de ayer ya se dio de alta y se encuentran bajo nuestro resguardo como medida de protección por parte del Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación”, declaró.

El presunto responsable, un hombre de 25 años de edad identificado como Marcos “H”, padre de los menores, fue detenido y entregado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por este crimen.

El caso ha generado consternación entre la comunidad. Durante el funeral de la menor, identificada como Emily, familiares y personas cercanas expresaron su dolor e indignación.

“Muy triste, no tengo palabras, duele; una niña tan chiquita que empezaba a vivir. Justicia para Emily, hay que pedir justicia”, expresó Rosa, una de las personas que acudió a despedir a la menor.

Por su parte, Hilda Alicia Rodríguez, también asistente al sepelio, señaló:

“Tristemente, la debilidad del niño es su inocencia; a veces nosotros como sociedad quisiéramos hacer muchas cosas, pero no somos quién para juzgar, solamente orar y pedirle a Dios que nos dé la fuerza, nos ayude para llevar este dolor y seguir apoyando a las personas que tienen gran necesidad”.

Se informó que el cuerpo de la menor fue trasladado a la ciudad de Matamoros para su sepultura, gracias al apoyo de una agencia funeraria que brindó de manera gratuita los servicios funerarios.

El propietario de la funeraria, Óscar Hinojosa Cantú, explicó que la ayuda fue otorgada por motivos humanitarios.

“Yo lo hago por agradar a Dios, lo hago por servir a esa madre que estamos orando por ella y que al rato vamos a hacer una oración especial”, expresó.

En relación con la situación legal de la madre de los menores, la procuradora del menor aclaró que actualmente no enfrenta cargos y que es la Fiscalía la que determinará su posible responsabilidad.

“Eso va a depender de la Fiscalía, ella no está como imputada, hasta ahorita no está como responsable; de hecho también ella era víctima de violencia intrafamiliar, entonces es el Ministerio Público quien va a determinar qué tanto ella puede ser responsable o no, hasta ahorita en este momento ella no es responsable”, puntualizó.

La Procuraduría de la Defensa del Menor confirmó que será esta instancia la encargada de representar legalmente tanto a la menor fallecida como a sus dos hermanitos dentro del proceso que se sigue en contra del padre.

Actualmente, los dos menores sobrevivientes fueron trasladados a una casa hogar, donde reciben atención psicológica y los cuidados necesarios mientras se recuperan de las lesiones físicas y emocionales provocadas por la agresión.

Finalmente, Frida Pauleti Leyva advirtió que los casos de violencia contra niñas y niños continúan registrándose con alta incidencia en esta ciudad fronteriza.

“Este año hemos recibido en promedio 30 denuncias; de esas 30 hemos canalizado a casa hogar a ocho niños, con los cuales estamos trabajando. El año pasado tuvimos 365 reportes”, concluyó.