Muere mujer de 85 años tras ser atropellada en Matamoros

La mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones mientras que su nieto resultó herido en accidente ocurrido. El conductor fue detenido

Un accidente automovilístico se registró en el cruce de la avenida Sendero y 12 de Marzo, en Matamoros, donde una mujer de 85 años y su nieto fueron atropellados cuando presuntamente se dirigían a comprar tortillas.

Tras el accidente, paramédicos arribaron al lugar para brindar primeros auxilios y trasladarlos de urgencia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Horas más tarde, autoridades confirmaron el fallecimiento de la adulta mayor debido a la gravedad de las lesiones. El menor continúa recibiendo atención médica y permanece bajo observación.

Elementos de Tránsito Local procedieron a la detención del presunto responsable, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, el conductor habría permanecido en el sitio tras el accidente, mientras se realizaban las diligencias.

La zona fue acordonada por varios minutos para permitir el trabajo de peritos y agentes viales, lo que generó afectaciones en la circulación.

Vecinos del sector han manifestado su preocupación por la falta de señalización y reductores de velocidad en el área, solicitando mayor vigilancia para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.