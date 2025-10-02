Muere motociclista tras chocar contra Camaro en Reynosa

El fatal percance se registró la noche del martes en calles de la colonia Vista Hermosa, lo que provocó la movilización de autoridades

La noche del martes se registró un fatal accidente en el fraccionamiento Vista Hermosa, donde perdió la vida un joven motociclista identificado como Román “N” tras impactarse contra un vehículo deportivo conducido por una mujer, presuntamente responsable del siniestro.

El percance ocurrió alrededor de las 21:21 horas en el cruce de la avenida Vista Hermosa y calle Segunda, cuando el motociclista circulaba con preferencia de paso en dirección de sur a norte por la avenida principal.

De acuerdo con reportes oficiales, al llegar a la intersección, el joven se impactó contra el costado izquierdo de un automóvil Chevrolet Camaro gris, conducido por una mujer que se desplazaba de oriente a poniente y que presuntamente se atravesó en su camino, provocando el choque.

El impacto fue tan violento que Román “N” perdió la vida de manera instantánea. Elementos de Protección Civil y la Cruz Roja acudieron al lugar, pero ya no presentaba signos vitales.

Al sitio también arribaron agentes de la Guardia Estatal, Policía Investigadora, Tránsito y Vialidad, quienes acordonaron el área para las diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro local para la necropsia de ley.

La conductora del Camaro fue detenida en el lugar por su presunta responsabilidad en el accidente y puesta a disposición de la Unidad General de Investigaciones de la Fiscalía Estatal, donde se le investiga por el delito de homicidio culposo.

Las autoridades confirmaron que tanto la motocicleta como el automóvil fueron trasladados a un corralón y quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

Finalmente, las corporaciones de seguridad y vialidad hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con velocidad moderada, respetar los señalamientos y ceder el paso en las intersecciones, con el objetivo de prevenir tragedias como la ocurrida en este sector de la ciudad.