Muere menor en balacera en carretera Reynosa–San Fernando

Persecución y balacera en carretera Reynosa–San Fernando dejó a una familia afectada tras ser alcanzada por las balas cerca del Fraccionamiento Misión Santa Fe

Una persecución y balacera registrada sobre la carretera Reynosa–San Fernando dejó como saldo una familia afectada, luego de que resultaran alcanzados por las balas mientras viajaban a bordo de un vehículo a la altura del Fraccionamiento Misión Santa Fe.

De acuerdo con versiones preliminares, en la unidad se trasladaba un matrimonio junto con su hijo menor de edad, quien perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego. Tanto el padre como la madre resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de la localidad para su atención médica.

Hasta el momento existen dos versiones en torno al fallecimiento del menor. La primera señala que la familia habría quedado en medio del fuego cruzado durante la persecución; la segunda apunta a que los disparos provinieron de elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), quienes presuntamente confundieron la unidad en la que viajaban.

Horas más tarde, la propia FGJT emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del menor y precisó que dos personas más resultaron heridas, aunque no de gravedad. Asimismo, señaló que se llevan a cabo los actos de investigación correspondientes y que, conforme avancen las indagatorias, se dará mayor información.