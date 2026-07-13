Muere joven tras presunta intoxicación por monóxido de carbono

Un joven de 23 años falleció al interior de su vivienda en el fraccionamiento Vista del Sol, en Matamoros. Una planta de energía encendida sería la causa

Un joven de 23 años perdió la vida la mañana de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la calle Nepal del fraccionamiento Vista del Sol, en Matamoros, presuntamente por intoxicación por monóxido de carbono.

La víctima fue identificada como Carlos, quien se desempeñaba como mesero. De acuerdo con los primeros reportes, dejó encendida una planta de energía dentro de la vivienda debido a la falta de electricidad en el sector.

Generador encendido habría provocado la acumulación de gas

Las primeras investigaciones señalan que el uso del generador en un espacio cerrado ocasionó la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico, lo que habría provocado el fallecimiento del joven.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio para atender la emergencia, logrando rescatar con vida a la perrita de la víctima, que también se encontraba dentro del domicilio.

Autoridades llaman a evitar el uso de plantas de energía en interiores

Familiares de Carlos arribaron a la vivienda tras lo ocurrido y lamentaron profundamente su fallecimiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no utilizar plantas de energía en espacios cerrados, ya que el monóxido de carbono no tiene color ni olor y su inhalación puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte en cuestión de minutos.