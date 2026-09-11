Muere joven tras caer de un caballo mientras trabajaba

Aunque la víctima recibió atención médica de urgencia, no pudieron hacer nada para salvarle la vida por los daños debido a la caída

Un joven de 25 años perdió la vida luego de sufrir una caída de un caballo mientras realizaba labores relacionadas con el cuidado de ganado en un rancho del municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:45 horas de este jueves, cuando paramédicos de Protección Civil de Díaz Ordaz trasladaron de emergencia al joven, identificado como Efraín Samir, a la clínica Lancet, ubicada sobre la avenida Zertuche, a la altura del fraccionamiento Los Virreyes, en Reynosa.

De acuerdo con familiares, el joven se encontraba trabajando en el rancho cuando presuntamente cayó de manera accidental del caballo, quedando inconsciente. Tras recibir los primeros auxilios, fue llevado de inmediato a la clínica para recibir atención médica.

Sin embargo, al llegar al establecimiento médico, el personal confirmó que Efraín Samir ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias del caso.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y, mediante los estudios periciales y procedimientos científicos correspondientes, determinar oficialmente la causa de muerte.